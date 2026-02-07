ThyssenKrupp Aktie 26138437 / US88629Q2075
07.02.2026 14:14:00
So schätzen Analysten die thyssenkrupp-Aktie ein
So schätzten Analysten die thyssenkrupp-Aktie im letzten Monat ein.
ThyssenKrupp
11.50 EUR 1.77%
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der thyssenkrupp-Aktie veröffentlicht.
1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 1 Analyst empfiehlt die thyssenkrupp-Aktie zu verkaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für thyssenkrupp ein Kursziel von 10,05 EUR. Dies bedeutet einen Abschlag von 1,24 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 11,29 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|11,10 EUR
|-1,68
|29.01.2026
|Barclays Capital
|9,00 EUR
|-20,28
|19.01.2026
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: thyssenkrupp AG
