Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.3%  SPI 18’638 0.3%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’721 0.9%  Euro 0.9171 0.0%  EStoxx50 5’998 1.2%  Gold 4’959 3.8%  Bitcoin 55’453 13.4%  Dollar 0.7759 -0.3%  Öl 68.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Luzerner Kantonalbank125293061Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Januar 2026: Experten empfehlen HENSOLDT-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Micron-Aktie: Speicherchips als nächster Wachstumstreiber nach NVIDIA
D-Wave-Aktie: Trotz jüngster Schwäche bleibt Analyst klar optimistisch
So schätzen Analysten die thyssenkrupp-Aktie ein
KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Suche...

ThyssenKrupp Aktie 26138437 / US88629Q2075

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Expertenprognosen 07.02.2026 14:14:00

So schätzen Analysten die thyssenkrupp-Aktie ein

So schätzen Analysten die thyssenkrupp-Aktie ein

So schätzten Analysten die thyssenkrupp-Aktie im letzten Monat ein.

ThyssenKrupp
11.50 EUR 1.77%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der thyssenkrupp-Aktie veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 1 Analyst empfiehlt die thyssenkrupp-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für thyssenkrupp ein Kursziel von 10,05 EUR. Dies bedeutet einen Abschlag von 1,24 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 11,29 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.11,10 EUR-1,6829.01.2026
Barclays Capital9,00 EUR-20,2819.01.2026

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

thyssenkrupp-Aktie fester: Verträge von Vorstandschefs Henne und Dinstuhl verlängert
So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr abgeworfen
MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Dividende zahlt thyssenkrupp an Aktionäre aus

Bildquelle: thyssenkrupp AG