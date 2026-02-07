Infineon-Aktie: Was Analysten von Infineon erwarten

Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der Infineon-Aktie abgegeben.

7 Experten sehen das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 47,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 5,39 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Infineon in Höhe von 41,61 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 44,00 EUR 5,74 26.01.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 48,00 EUR 15,36 23.01.2026 Jefferies & Company Inc. 52,00 EUR 24,97 13.01.2026 Jefferies & Company Inc. 48,00 EUR 15,36 09.01.2026 Barclays Capital 44,00 EUR 5,74 08.01.2026 Warburg Research 42,00 EUR 0,94 05.01.2026 Bernstein Research 51,00 EUR 22,57 05.01.2026

Redaktion finanzen.ch