Expertenmeinungen 07.02.2026 13:48:00

Infineon-Aktie: Was Analysten von Infineon erwarten

So haben Experten die Infineon-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Infineon
38.08 CHF 1.34%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der Infineon-Aktie abgegeben.

7 Experten sehen das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 47,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 5,39 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Infineon in Höhe von 41,61 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG44,00 EUR5,7426.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)48,00 EUR15,3623.01.2026
Jefferies & Company Inc.52,00 EUR24,9713.01.2026
Jefferies & Company Inc.48,00 EUR15,3609.01.2026
Barclays Capital44,00 EUR5,7408.01.2026
Warburg Research42,00 EUR0,9405.01.2026
Bernstein Research51,00 EUR22,5705.01.2026

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images