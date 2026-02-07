Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
07.02.2026 13:48:00
Infineon-Aktie: Was Analysten von Infineon erwarten
So haben Experten die Infineon-Aktie zuletzt eingeschätzt.
Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der Infineon-Aktie abgegeben.
7 Experten sehen das Papier als Kauf.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 47,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 5,39 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Infineon in Höhe von 41,61 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|44,00 EUR
|5,74
|26.01.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|48,00 EUR
|15,36
|23.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|52,00 EUR
|24,97
|13.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|48,00 EUR
|15,36
|09.01.2026
|Barclays Capital
|44,00 EUR
|5,74
|08.01.2026
|Warburg Research
|42,00 EUR
|0,94
|05.01.2026
|Bernstein Research
|51,00 EUR
|22,57
|05.01.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images
Nachrichten zu Infineon AG
|
06.02.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Schwacher Handel: TecDAX am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.02.26