Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’804 -0.2%  SPI 17’602 -0.2%  Dow 47’427 0.7%  DAX 23’739 -0.1%  Euro 0.9329 -0.1%  EStoxx50 5’646 -0.1%  Gold 4’165 0.2%  Bitcoin 73’772 0.4%  Dollar 0.8059 0.1%  Öl 63.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Die 20 grössten Banken Europas
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagvormittag am Rohstoffmarkt
Verhandlungen über Milliardenkredit für KI-Infrastruktur - Oracle und OpenAI als mögliche Profiteure
TUI-Aktie im Aufwind: Was hinter dem Kurssprung steckt
Suche...

Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072

20.30
CHF
8.03
CHF
65.38 %
03.01.2023
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.11.2025 08:40:50

Assicurazioni Generali Buy

Assicurazioni Generali
34.02 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Generali von 36,10 auf 37,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner hob am Donnerstagabend seine Schätzungen für Barmittelzuflüsse und Dividenden der Italiener an. Er ging damit auf die Präsentation Anfang Oktober sowie die Neunmonatszahlen ein. Die Bewertung der Aktien hält er für attraktiv./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 18:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
37.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34.01 € 		Abst. Kursziel*:
10.26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.23%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:40 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.11.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Assicurazioni Generali Verkaufen DZ BANK
18.11.25 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
13.11.25 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen