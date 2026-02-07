SAP-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar

Die SAP SE-Aktie wurde im Januar 2026 von 13 Experten analysiert.

13 Experten raten die SAP SE-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 268,85 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 98,29 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der SAP SE-Aktie von 170,56 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 240,00 EUR 40,71 30.01.2026 Deutsche Bank AG 220,00 EUR 28,99 30.01.2026 UBS AG 255,00 EUR 49,51 30.01.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 250,00 EUR 46,58 30.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 260,00 EUR 52,44 30.01.2026 Barclays Capital 270,00 EUR 58,30 29.01.2026 DZ BANK - - 29.01.2026 UBS AG 270,00 EUR 58,30 29.01.2026 Jefferies & Company Inc. 290,00 EUR 70,03 29.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 290,00 EUR 70,03 29.01.2026 Goldman Sachs Group Inc. 320,00 EUR 87,62 29.01.2026 Jefferies & Company Inc. 290,00 EUR 70,03 20.01.2026 Jefferies & Company Inc. - - 19.01.2026 UBS AG 270,00 EUR 58,30 12.01.2026 Barclays Capital 270,00 EUR 58,30 07.01.2026

Redaktion finanzen.ch