Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.3%  SPI 18’638 0.3%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’721 0.9%  Euro 0.9171 0.0%  EStoxx50 5’998 1.2%  Gold 4’959 3.8%  Bitcoin 55’453 13.4%  Dollar 0.7759 -0.3%  Öl 68.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Luzerner Kantonalbank125293061Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SAP-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar
Strategy-Aktie: Saylor kontert Zweifel an der aggressiven Bitcoin-Ausrichtung
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Samstagmittag
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Beförderungen: Wie schnell muss man im Job aufsteigen?
Suche...

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Experten-Meinungen 07.02.2026 13:23:00

SAP-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar

SAP-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die SAP SE-Aktie im vergangenen Monat.

SAP
155.77 CHF 0.18%
Kaufen Verkaufen

Die SAP SE-Aktie wurde im Januar 2026 von 13 Experten analysiert.

13 Experten raten die SAP SE-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 268,85 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 98,29 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der SAP SE-Aktie von 170,56 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital240,00 EUR40,7130.01.2026
Deutsche Bank AG220,00 EUR28,9930.01.2026
UBS AG255,00 EUR49,5130.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)250,00 EUR46,5830.01.2026
JP Morgan Chase & Co.260,00 EUR52,4430.01.2026
Barclays Capital270,00 EUR58,3029.01.2026
DZ BANK--29.01.2026
UBS AG270,00 EUR58,3029.01.2026
Jefferies & Company Inc.290,00 EUR70,0329.01.2026
JP Morgan Chase & Co.290,00 EUR70,0329.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.320,00 EUR87,6229.01.2026
Jefferies & Company Inc.290,00 EUR70,0320.01.2026
Jefferies & Company Inc.--19.01.2026
UBS AG270,00 EUR58,3012.01.2026
Barclays Capital270,00 EUR58,3007.01.2026

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

SAP-Aktie auf Jahrestief - Cloud-Rückschlag und Klage belasten
SAP-Aktie tiefrot: Deutlicher Gewinnanstieg auf Jahres- und Quartalssicht
Trendwende bei SAP-Aktie? Warum Anleger nach dem 52-Wochen-Tief jetzt zugreifen

Bildquelle: SAP AG