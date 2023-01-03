Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072

03.01.2023
25.11.2025

Assicurazioni Generali Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Generali nach einer Konferenz der US-Bank von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des italienischen Versicherers im Zeitraum 2026 bis 2028 leicht erhöht und dabei auch die jüngsten Quartalszahlen berücksichtigt, schrieb Farooq Hanif in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet nun mit einer leicht besseren Wachstumsrate des zukünftigen Gewinns aus Versicherungsverträgen und einem höheren Ertragswachstum im Lebensversicherungsgeschäft./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
33.41 € 		Abst. Kursziel*:
19.72%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
33.53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.30%
Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

