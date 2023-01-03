Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Assicurazioni Generali Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Generali nach einer Konferenz der US-Bank von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des italienischen Versicherers im Zeitraum 2026 bis 2028 leicht erhöht und dabei auch die jüngsten Quartalszahlen berücksichtigt, schrieb Farooq Hanif in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet nun mit einer leicht besseren Wachstumsrate des zukünftigen Gewinns aus Versicherungsverträgen und einem höheren Ertragswachstum im Lebensversicherungsgeschäft./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
33.41 €
|
Abst. Kursziel*:
19.72%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
33.53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.30%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
13.11.25
|Generali-Aktie fester: Versicherer steigert Gewinn deutlich und ordnet Führung neu (AWP)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Assicurazioni Generali-Aktie (finanzen.net)
|
31.08.25
|August 2025: So schätzen Experten die Assicurazioni Generali-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.07.25
|Juli 2025: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
31.05.25
|So stuften die Analysten die Assicurazioni Generali-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)