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Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072

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03.11.2026 12:38:55

Assicurazioni Generali Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Vor den anstehenden Neunmonatszahlen des Versicherers habe er seine Prognosen aktualisiert, schrieb Farooq Hanif in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Daraus resultiere eine Senkung der Gewinnschätzungen (EPS) für den Zeitraum 2026 bis 2028 um bis zu 3 Prozent./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Neutral
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
46.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
42.97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
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23.10.26 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
05.10.26 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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