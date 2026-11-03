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Assicurazioni Generali Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Vor den anstehenden Neunmonatszahlen des Versicherers habe er seine Prognosen aktualisiert, schrieb Farooq Hanif in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Daraus resultiere eine Senkung der Gewinnschätzungen (EPS) für den Zeitraum 2026 bis 2028 um bis zu 3 Prozent./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Neutral
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
40.72 €
|
Abst. Kursziel*:
12.97%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
42.97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.05%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|30.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
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