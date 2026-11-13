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zugeh. Wertpapiere
13.11.2026 09:02:19
Assicurazioni Generali Hold
Assicurazioni Generali
44.31 EUR -1.31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Beim italienischen Versicherungskonzern sei eine gute Entwicklung der Geschäfte bereits eingepreist, schrieb Philip Kett am Freitag. Die Schaden-Kosten-Quote bleibe auf einem sehr soliden Niveau ? trotz einer höheren Belastung durch Katastrophenschäden./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Hold
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
44.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.12%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
44.31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.24%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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