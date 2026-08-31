Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
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31.08.2026 18:00:38
Assicurazioni Generali-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August
Assicurazioni Generali Experten haben ihre Einschätzung der Assicurazioni Generali-Aktie veröffentlicht.
3 Experten raten die Assicurazioni Generali-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Assicurazioni Generali mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 37,70 EUR beziffert, während sich der aktuelle FSE-Aktienkurs von Assicurazioni Generali auf 44,32 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|46,00 EUR
|3,79
|18.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|28,50 EUR
|-35,69
|17.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|41,50 EUR
|-6,36
|13.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|28,50 EUR
|-35,69
|07.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|44,00 EUR
|-0,72
|07.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
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18:00
|Assicurazioni Generali-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August (finanzen.net)
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07.08.26
|Generali verdient operatives mehr als erhofft - Aktie steigt (AWP)
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31.07.26
|So stuften die Analysten die Assicurazioni Generali-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
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30.06.26
|Juni 2026: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
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31.05.26
|Die Expertenmeinungen zur Assicurazioni Generali-Aktie im Mai 2026 (finanzen.net)
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31.03.26
|Assicurazioni Generali-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
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12.03.26
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28.02.26
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Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|18.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|18.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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