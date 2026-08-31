Assicurazioni Generali-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

Assicurazioni Generali Experten haben ihre Einschätzung der Assicurazioni Generali-Aktie veröffentlicht.

3 Experten raten die Assicurazioni Generali-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Assicurazioni Generali mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 37,70 EUR beziffert, während sich der aktuelle FSE-Aktienkurs von Assicurazioni Generali auf 44,32 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 46,00 EUR 3,79 18.08.2026 Jefferies & Company Inc. 28,50 EUR -35,69 17.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 41,50 EUR -6,36 13.08.2026 Jefferies & Company Inc. 28,50 EUR -35,69 07.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 44,00 EUR -0,72 07.08.2026

Redaktion finanzen.ch