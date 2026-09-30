Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
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30.09.2026 18:00:38
Experten sehen bei Assicurazioni Generali-Aktie weniger Potenzial
Im September 2026 haben 2 Experten die Assicurazioni Generali-Aktie analysiert.
1 Experte rät, die Aktie zu halten, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 34,00 EUR beziffert, während der aktuelle Assicurazioni Generali-Kurs an der Börse FSE bei 42,50 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Sell hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|38,00 EUR
|-10,59
|30.09.2026
|Barclays Capital
|30,00 EUR
|-29,41
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
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30.09.26
|Experten sehen bei Assicurazioni Generali-Aktie weniger Potenzial (finanzen.net)
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31.08.26
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31.07.26
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30.06.26
|Juni 2026: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
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31.05.26
|Die Expertenmeinungen zur Assicurazioni Generali-Aktie im Mai 2026 (finanzen.net)
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|30.09.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|18.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|18.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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