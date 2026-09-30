Experten sehen bei Assicurazioni Generali-Aktie weniger Potenzial

Im September 2026 haben 2 Experten die Assicurazioni Generali-Aktie analysiert.

1 Experte rät, die Aktie zu halten, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 34,00 EUR beziffert, während der aktuelle Assicurazioni Generali-Kurs an der Börse FSE bei 42,50 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Sell hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 38,00 EUR -10,59 30.09.2026 Barclays Capital 30,00 EUR -29,41 04.09.2026

Redaktion finanzen.ch