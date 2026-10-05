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Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072

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05.10.2026 11:53:17

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali nach einem Treffen mit dem Finanzchef Cristiano Borean auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Versicherer sei auf dem Weg, das Ziel einer Schaden-Kosten-Quote von etwa 94 Prozent in diesem Jahr im Nichtlebengeschäft zu erreichen, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei das gegenwärtige Zinsniveau hilfreich mit Blick auf den Produktabsatz und die Profitabilität in der Lebensversicherung./rob/bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 16:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
73.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41.51 € 		Abst. Kursziel*:
75.86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
75.65%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
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11:53 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Assicurazioni Generali Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
18.08.26 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
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