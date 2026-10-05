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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali nach einem Treffen mit dem Finanzchef Cristiano Borean auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Versicherer sei auf dem Weg, das Ziel einer Schaden-Kosten-Quote von etwa 94 Prozent in diesem Jahr im Nichtlebengeschäft zu erreichen, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei das gegenwärtige Zinsniveau hilfreich mit Blick auf den Produktabsatz und die Profitabilität in der Lebensversicherung./rob/bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 16:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.