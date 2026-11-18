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18.11.2026 11:56:00
Generali-Aktie leicht im Minus: Versicherer hebt Gewinnerwartungen deutlich an
Generali sieht sich bei der Umsetzung seiner Strategie auf Erfolgskurs und stellt für die kommenden Jahre deutlich höhere Ergebniszuwächse in Aussicht.
Generali erwartet höhere Gewinne und Dividenden
"Dank der erfolgreichen Umsetzung unseres mittlerweile vierten Strategieplans in Folge ist unser Konzern heute stärker denn je", wurde Donnet in der Konzernmitteilung zitiert. "Wir erzielen höhere Gewinne, generieren mehr Mittelzuflüsse und steigern die Ausschüttungen an unsere Aktionäre." Auch bei der Dividende etwa sei der Konzern voll im Plan, sie soll im Durchschnitt jährlich um mehr als zehn Prozent wachsen. Zugleich erwartet der Versicherer bis 2026 durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) einen kumulierten Ergebnisbeitrag von mehr als 200 Millionen Euro.
Netto-Cashflow soll deutlich steigen
Auch bei der Generierung von Barmitteln kommt Generali den Angaben zufolge schneller voran. Das Management geht davon aus, dass sich der Netto-Cashflow der Holding seit 2024 bis Ende 2026 auf mehr als 7,6 Milliarden Euro summieren wird. Damit dürfte Generali auch hier das Ziel von mehr als 11 Milliarden Euro für die gesamte Planungsspanne bis Ende 2027 übertreffen.
Die Generali-Aktie verliert 0,09 Prozent auf 44,37 Euro.
LONDON (awp international)
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