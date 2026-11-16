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Assicurazioni Generali Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Markt habe sich fälschlicherweise auf leicht verfehlte Ergebniserwartungen fokussiert, schrieb Michael Huttner am Samstag. Denn in der Telefonkonferenz hätten die Italiener ihre Effizienzziele klar erhöht. Huttner geht davon aus, dass auf dem Kapitalmarkttag am 18. November Details präsentiert werden./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44.42 €
|
Abst. Kursziel*:
64.34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44.49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64.08%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
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Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
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|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
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|02.11.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|11:44
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:44
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
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|Barclays Capital
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|DZ BANK
|04.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|44.49
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