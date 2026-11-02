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Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072

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02.11.2026 13:30:18

Assicurazioni Generali Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Generali von 41,50 auf 41,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker nahm am Freitag vor den Neunmonatszahlen des Versicherers am 13. November einen Feinschliff an seinen Prognosen vor./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 12:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Neutral
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
41.30 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Andrew Baker 		KGV*:
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