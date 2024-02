NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Generali nach einem Investorentag des Versicherers von 18 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philip Kett berücksichtigte in einer am Montag vorliegenden Studie nun den jüngsten Unternehmensausblick./mis/ajx;