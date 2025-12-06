|Investition unter der Lupe
|
06.12.2025 19:43:08
Toncoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Toncoin-Engagement verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 5 Jahren notierte Toncoin bei 3.508 USD. Bei einer TON-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 285.06 Toncoin in seinem Depot. Mit dem TON-USD-Kurs vom 05.12.2025 gerechnet (1.571 USD), wäre das Investment nun 447.75 USD wert. Damit wäre das Investment um 55.22 Prozent gesunken.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 23.11.2025 bei 1.469 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Toncoin am 07.12.2024 bei 6.814 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|71’793.04316
|-3.09%
|Handeln
|Vision
|0.07346
|-4.10%
|Handeln
|Ethereum
|2’436.25086
|-3.31%
|Handeln
|Ripple
|1.63609
|-2.96%
|Handeln
|Solana
|106.73698
|-4.49%
|Handeln
|Cardano
|0.33462
|-5.27%
|Handeln
|Polkadot
|1.70826
|-6.55%
|Handeln
|Chainlink
|10.94185
|-4.51%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-7.90%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-6.06%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!