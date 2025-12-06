Toncoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Anzeige

Gestern vor 5 Jahren notierte Toncoin bei 3.508 USD. Bei einer TON-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 285.06 Toncoin in seinem Depot. Mit dem TON-USD-Kurs vom 05.12.2025 gerechnet (1.571 USD), wäre das Investment nun 447.75 USD wert. Damit wäre das Investment um 55.22 Prozent gesunken.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 23.11.2025 bei 1.469 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Toncoin am 07.12.2024 bei 6.814 USD.

Redaktion finanzen.net