Toncoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Investition unter der Lupe 06.12.2025 19:43:08

So viel hätten Investoren mit einem frühen Toncoin-Engagement verlieren können.

Gestern vor 5 Jahren notierte Toncoin bei 3.508 USD. Bei einer TON-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 285.06 Toncoin in seinem Depot. Mit dem TON-USD-Kurs vom 05.12.2025 gerechnet (1.571 USD), wäre das Investment nun 447.75 USD wert. Damit wäre das Investment um 55.22 Prozent gesunken.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 23.11.2025 bei 1.469 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Toncoin am 07.12.2024 bei 6.814 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com
