NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Der italienische Versicherer habe solide abgeschnitten, schrieb Farooq Hanif am Donnerstag. Dies gelte insbesondere angesichts der Entscheidung des Managements, die Rückstellungen für Schaden- und Unfallversicherungen im dritten Quartal und damit in einer Phase ohne größere Naturkatastrophen zu erhöhen./rob/la/ag;