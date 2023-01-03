Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
20.30CHF
8.03CHF
65.38 %
03.01.2023
SWX
13.11.2025 08:27:59
Assicurazioni Generali Overweight
Assicurazioni Generali
34.35 EUR 0.73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Der italienische Versicherer habe solide abgeschnitten, schrieb Farooq Hanif am Donnerstag. Dies gelte insbesondere angesichts der Entscheidung des Managements, die Rückstellungen für Schaden- und Unfallversicherungen im dritten Quartal und damit in einer Phase ohne größere Naturkatastrophen zu erhöhen./rob/la/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34.16 €
|
Abst. Kursziel*:
14.17%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
34.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.54%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
31.10.25
|Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Assicurazioni Generali-Aktie (finanzen.net)
|
31.08.25
|August 2025: So schätzen Experten die Assicurazioni Generali-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.07.25
|Juli 2025: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
31.05.25
|So stuften die Analysten die Assicurazioni Generali-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
22.05.25
|Generali-Aktie schwächer: Gewinnwachstum im Tagesgeschäft (AWP)