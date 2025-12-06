|Gewinn oder Verlust?
|
06.12.2025 19:43:08
Wie viel Wert mit einem Investment in Hedera von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Hedera Anlegern gebracht.
Hedera kostete gestern vor 5 Jahren 0.3908 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25’587.10 Hedera. Da sich der Kurs von HBAR-USD gestern auf 0.1342 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’432.91 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 65.67 Prozent eingebüsst.
Das 52-Wochen-Tief von HBAR liegt derzeit bei 0.1310 USD und wurde am 21.11.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 17.01.2025 bei 0.3748 USD.
Redaktion finanzen.net
