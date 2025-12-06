Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’934 0.3%  SPI 17’777 0.2%  Dow 47’955 0.2%  DAX 24’028 0.6%  Euro 0.9368 0.1%  EStoxx50 5’724 0.1%  Gold 4’197 -0.3%  Bitcoin 71’835 -3.0%  Dollar 0.8043 0.1%  Öl 63.8 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Ein Blick ins Depot von Jeremy Grantham: Die wichtigsten Aktienkäufe im dritten Quartal 2025
Wie viel Wert mit einem Investment in Hedera von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Toncoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Deutsche Bank-Analyse: Das sind die fünf Gründe für den massiven Bitcoin-Verlust im November
Suche...
Plus500 Depot
Gewinn oder Verlust? 06.12.2025 19:43:08

Wie viel Wert mit einem Investment in Hedera von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einem Investment in Hedera von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Hedera Anlegern gebracht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Hedera kostete gestern vor 5 Jahren 0.3908 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25’587.10 Hedera. Da sich der Kurs von HBAR-USD gestern auf 0.1342 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’432.91 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 65.67 Prozent eingebüsst.

Das 52-Wochen-Tief von HBAR liegt derzeit bei 0.1310 USD und wurde am 21.11.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 17.01.2025 bei 0.3748 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025