Wie viel Wert mit einem Investment in Hedera von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Hedera kostete gestern vor 5 Jahren 0.3908 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25’587.10 Hedera. Da sich der Kurs von HBAR-USD gestern auf 0.1342 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’432.91 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 65.67 Prozent eingebüsst.

Das 52-Wochen-Tief von HBAR liegt derzeit bei 0.1310 USD und wurde am 21.11.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 17.01.2025 bei 0.3748 USD.

Redaktion finanzen.net