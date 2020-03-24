Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072

12.27
CHF
-5.78
CHF
-32.00 %
24.03.2020
SWX
07.08.2025 17:26:25

Assicurazioni Generali Verkaufen

Assicurazioni Generali
33.50 EUR -0.42%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Generali von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das Schaden/Unfall-Geschäft habe sich deutlich verbessert, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag nach den Halbjahreszahlen des Versicherers. Die Bewertung sei aber ambitioniert./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Verkaufen
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
33.63 € 		Abst. Kursziel*:
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
33.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
Analyst Name::
Thorsten Wenzel 		KGV*:
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

