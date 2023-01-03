Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
20.30CHF
8.03CHF
65.38 %
03.01.2023
SWX
13.11.2025 08:42:17
Assicurazioni Generali Buy
Assicurazioni Generali
34.35 EUR 0.73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Philip Kett attestierte der Assekuranz starke Einnahmen in der Lebensversicherung. Hier sei das Geschäftsvolumen 19 Prozent höher als erwartet, so seine erste Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
28.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-16.42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17.03%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
