Assicurazioni Generali 34.35 EUR 0.73% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Philip Kett attestierte der Assekuranz starke Einnahmen in der Lebensversicherung. Hier sei das Geschäftsvolumen 19 Prozent höher als erwartet, so seine erste Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



