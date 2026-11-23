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23.11.2026 07:45:00
ABB-Aktie: Milliarden-Deal erweitert Motoren- und Antriebsportfolio
ABB will das Künzelsauer Unternehmen Ziehl-Abegg, einen Hersteller von Ventilatoren, Elektromotoren sowie Luft- und Regeltechnik übernehmen, das in der Transaktion mit 2,65 Milliarden US-Dollar bewertet wird.
Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilte der Schweizer Technologiekonzern mit. Ziehl-Abeggs Produktportfolio ergänze ABBs bestehendes Motoren- und Antriebsportfolio um Ventilatoren und integrierte Motoren und erweitere somit das ABB-Angebot bei Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK), industrieller Kühlung und Wärmemanagement. Der Konzern rechne langfristig mit anhaltender Nachfrage nach energieeffizienter Luftzirkulation.
"Ziehl-Abegg ergänzt unser bestehendes Motoren- und Antriebsportfolio hervorragend", sagte Brandon Spencer, Leiter des Geschäftsbereichs Antriebstechnik von ABB.
Ziehl-Abegg profitiere dabei von ABBs globalem Netzwerk, Vertriebsreichweite, Servicepräsenz und Kundenbeziehungen in Europa, Nord- und Südamerika, in Asien sowie in weiteren Wachstumsmärkten.
Umsatz von 1,4 Milliarden US-Dollar erwartet
Ziehl-Abegg werde 2026 voraussichtlich einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden US-Dollar mit einer operativen EBITA-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich erzielen. ABB erwartet, dass Ziehl-Abegg innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion eine operative EBITA-Marge erreicht, die weitgehend dem Durchschnitt des Geschäftsbereichs Antriebstechnik entspricht. Die Transaktion entspreche einem Eigenkapitalwert von 2,22 Milliarden US-Dollar. Sie impliziere auf Basis der Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2026 ein Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz von 1,9x sowie von Unternehmenswert zu EBITDA von 18,6x.
Deutschland bleibt wichtiger Standort
Deutschland sei gemessen am Umsatz der drittgrösste Markt von ABB. Das Unternehmen beschäftigt dort rund 8.300 Mitarbeitende an 35 Standorten. Es sei geplant, den Hauptsitz von Ziehl-Abegg in Künzelsau beizubehalten. Deutschland wird auch zukünftig ein wichtiger Standort für das Geschäft sein.
DJG/uxd/cbr
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