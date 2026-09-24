ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
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ASOS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Asos von 600 auf 750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Versandhändler habe sich ermutigend zum laufenden Jahr geäußert und für das Schlussquartal ein Umsatzwachstum in unteren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt, schrieb Anne Critchlow am Donnerstag. Sie sieht darin ein erstes Signal für eine Rückkehr zum Wachstum seit vier Jahren. Dazu komme die nach oben hin eingeengte bereinigte operative Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2026./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Buy
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
7.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.28 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.71 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Anne Critchlow
|
KGV*:
-
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