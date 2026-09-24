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24.09.2026 11:08:18

ASOS Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Asos von 600 auf 750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Versandhändler habe sich ermutigend zum laufenden Jahr geäußert und für das Schlussquartal ein Umsatzwachstum in unteren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt, schrieb Anne Critchlow am Donnerstag. Sie sieht darin ein erstes Signal für eine Rückkehr zum Wachstum seit vier Jahren. Dazu komme die nach oben hin eingeengte bereinigte operative Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2026./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 06:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ASOS plc Buy
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4.71 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Anne Critchlow 		KGV*:
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Analysen zu ASOS plc

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11:08 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 ASOS Equal Weight Barclays Capital
27.08.26 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
02.07.26 ASOS Buy Deutsche Bank AG
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