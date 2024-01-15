ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
4.08CHF
-26.97CHF
-86.87 %
15.01.2024
01.10.2025 11:32:43
ASOS Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Asos von 305 auf 275 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das währungsbereinigte Wachstum des Online-Modehändlers sei geringer gewesen als gedacht, schrieb Richard Edwards am Dienstagabend nach einem Zwischenbericht des Modehändlers. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Geschäftsjahres erwartet er nun am unteren Ende der Prognosespanne./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Sell
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
2.75 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
2.88 £
|
Abst. Kursziel*:
-4.35%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
2.89 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.84%
|
Analyst Name::
Richard Edwards
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
