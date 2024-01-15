Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254

4.08
CHF
-26.97
CHF
-86.87 %
15.01.2024
01.10.2025 11:32:43

ASOS Sell

ASOS
4.08 CHF -86.87%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Asos von 305 auf 275 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das währungsbereinigte Wachstum des Online-Modehändlers sei geringer gewesen als gedacht, schrieb Richard Edwards am Dienstagabend nach einem Zwischenbericht des Modehändlers. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Geschäftsjahres erwartet er nun am unteren Ende der Prognosespanne./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS plc Sell
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
2.75 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
2.88 £ 		Abst. Kursziel*:
-4.35%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
2.89 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.84%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASOS plc

11:32 ASOS Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:48 ASOS Buy Deutsche Bank AG
30.09.25 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 ASOS Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.25 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
