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Unterstützung liefern aktuell Schnäppchenkäufe sowie nachlassende Erwartungen an eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember. Deren Wahrscheinlichkeit sank von nahezu 100 auf 93,2 Prozent. Hintergrund sind die jüngsten Turbulenzen an den Aktienmärkten, insbesondere im KI-Sektor. Sorgen über die wirtschaftlichen Folgen nachlassender Investitionen in künstliche Intelligenz haben die Zinserwartungen verändert. Gleichzeitig gingen die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen am Freitag um zwölf Basispunkte zurück. Zusätzliche Goldnachfrage kam aus China, wo zahlreiche Privatanleger die jüngsten Kursverluste für Goldkäufe nutzten. Allerdings bleibt das Risiko weiterer Zwangsverkäufe bestehen, sollten die Aktienmärkte erneut unter Druck geraten. Zudem halten Vertreter der Fed angesichts der hartnäckigen Inflation weitere Zinserhöhungen für notwendig. Neue Hinweise dürfte der am Mittwoch anstehende PCE-Preisindex liefern, das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 105,80 auf 3.621,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Stabiler Wochenstart

Die Ölpreise haben sich im frühen Montagshandel nach anfänglichen Verlusten stabilisiert. In der Vorwoche hatte Brent rund vier Prozent und WTI etwa fünf Prozent eingebüsst. Unterstützung liefern weiterhin die geopolitischen Risiken im Nahen Osten. Trotz diplomatischer Bemühungen um ein Ende des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran halten die Angriffe auf Energieanlagen und Schiffe an. Am Sonntag meldeten die Huthi-Milizen einen Angriff auf eine saudi-arabische Ölraffinerie. Zudem wurden am Wochenende mehrere Schiffe im Persischen Golf und nahe der Strasse von Hormus attackiert. In Bahrain wurde eine zivile Industrieanlage getroffen, während die iranischen Revolutionsgarden Angriffe auf US-Militärstellungen meldeten. Unterdessen scheiterte die Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei an einer Einigung über den Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Saudi-Arabien und andere grosse Ölförderländer hatten sich gegen entsprechende Formulierungen ausgesprochen. Am 29. November will die OPEC+ über ihre Förderpolitik für 2027 beraten.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) ermässigtesich der nächstfällige WTI-Future um 0,10 auf 83,31 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,12 auf 92,45 Dollar zurückfiel.

Jörg Bernhard, Redaktion Finanzen.ch