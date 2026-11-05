ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
ASOS Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Die Angaben des Bekleidungsanbieters zum Geschäftsjahr 2026 hätten die Erwartungen zwar nicht ganz erfüllt, was den operativen Gewinn (Ebitda) angehe, schrieb Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das Geschäftsjahr 2027 habe die Prognose zum operativen Gewinn aber den Mittelwert der Analystenschätzungen übertroffen./rob/mf/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:52 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Sector Perform
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
4.50 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
4.97 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
4.14 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASOS plc
|
06.10.26
|ASOS-Aktie stürzt ab: Mutmasslicher Hackerangriff erschüttert Online-Händler (AWP)
|
06.10.26
|Asos investigating after app notification warned customers of ‘hack’ (Financial Times)
|
30.09.26
|ASOS-Aktie: Was Analysten von ASOS erwarten (finanzen.net)
|
24.09.26
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Asos nach Zwischenbericht sehr fest (Dow Jones)
|
31.08.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der ASOS-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.05.26
|Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ASOS-Aktie angepasst (finanzen.net)
Analysen zu ASOS plc
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:57
|ASOS Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:57
|ASOS Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:57
|ASOS Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ASOS plc
|4.56
|-2.09%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:35
|
DZ BANK
Bayer Kaufen
|15:29
|
DZ BANK
Commerzbank Halten
|14:48
|
JP Morgan Chase & Co.
E.ON Overweight
|14:47
|
Barclays Capital
Wolters Kluwer Overweight
|14:44
|
UBS AG
Schneider Electric Buy
|14:42
|
DZ BANK
McDonald's Kaufen
|14:33
|
Jefferies & Company Inc.
AstraZeneca Buy