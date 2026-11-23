|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Wirkstoffkandidat
|
23.11.2026 07:44:00
Newron-Aktie: Patentschutz für Evenamide bis 2044 gesichert
Newron stärkt den Patentschutz für seinen Wirkstoffkandidaten Evenamide und sichert sich damit wichtige Perspektiven für die weitere Entwicklung.
Weiterer Patentschutz bis 2046 möglich
Zusätzlich hat Newron eine weitere Patentanmeldung für eine Formulierung eingereicht. Falls diese erteilt wird, könnte der Schutz für das Evenamide-Medikament bis 2046 verlängert werden.
Patentschutz in weiteren Märkten ausgebaut
Geografisch wurde der Schutz ebenfalls erweitert: Das Patent wurde in Hongkong erteilt, und das Eurasische Patentamt hat die Absicht zur Erteilung signalisiert. Zudem hat Newron die nationale Phase für entsprechende Patentanmeldungen in wichtigen Ländern wie den USA und China abgeschlossen.
Studienergebnisse für 2027 erwartet
Evenamide befindet sich derzeit in der klinischen Phase III zur Behandlung von therapieresistenter Schizophrenie. Dabei handelt es sich um eine Form der Schizophrenie, bei der Patienten nicht ausreichend auf gängige Medikamente ansprechen. Newron erwartet erste Ergebnisse zum primären Wirksamkeitsendpunkt im ersten Quartal 2027.
Bresso (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|
07:00
|EQS-Adhoc: Newron stärkt IP-Portfolio für Evenamide (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Newron Strengthens Evenamide Intellectual Property Portfolio (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Newron stärkt IP-Portfolio für Evenamide (EQS Group)
|
18.11.26
|SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
11.11.26
|SPI aktuell: SPI bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI mittags steigen (finanzen.ch)
|
05.11.26
|SIX-Handel SPI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach kräftigen Verlusten: SMI tendiert vorbörslich etwas höher -- DAX dürfte fester starten -- Verhaltene Erholung in Asien - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt zeichnen sich leichte Startgewinne ab. Auch am deutschen Aktienmarkt dürften leichte Aufschläge zu sehen sein. An den Börsen in Asien bleibt die Anlegerstimmung verhalten.