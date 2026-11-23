Weiterer Patentschutz bis 2046 möglich

Newron hat sein Patentportfolio für den Wirkstoff Evenamide ausgebaut. Das europäische Patent für kristalline Formen von Evenamide hat die Einspruchsfrist ohne Anfechtung überstanden und sichert den Schutz des Wirkstoffs bis 2044, wie das italienische Biopharmaunternehmen am Montag mitteilte.

Zusätzlich hat Newron eine weitere Patentanmeldung für eine Formulierung eingereicht. Falls diese erteilt wird, könnte der Schutz für das Evenamide-Medikament bis 2046 verlängert werden.

Patentschutz in weiteren Märkten ausgebaut

Geografisch wurde der Schutz ebenfalls erweitert: Das Patent wurde in Hongkong erteilt, und das Eurasische Patentamt hat die Absicht zur Erteilung signalisiert. Zudem hat Newron die nationale Phase für entsprechende Patentanmeldungen in wichtigen Ländern wie den USA und China abgeschlossen.

Studienergebnisse für 2027 erwartet

Evenamide befindet sich derzeit in der klinischen Phase III zur Behandlung von therapieresistenter Schizophrenie. Dabei handelt es sich um eine Form der Schizophrenie, bei der Patienten nicht ausreichend auf gängige Medikamente ansprechen. Newron erwartet erste Ergebnisse zum primären Wirksamkeitsendpunkt im ersten Quartal 2027.

Bresso (awp)