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24.09.2026 10:16:42

MÄRKTE EUROPA/Leichter - Asos nach Zwischenbericht sehr fest

ASOS
5.19 CHF 10.50%
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DOW JONES--Mit kleinen Abschlägen sind die europäischen Aktienmärkte in den Handel am Donnerstag gestartet. Das Umfeld für die Gesamtmärkte hat sich wieder eingetrübt mit einem Brent-Ölpreis bei über 104 Dollar das Fass und einer Rendite der 10-jährigen Treasurys von 5,14 Prozent. Die Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte bezüglich einer Lösung im Nahen Osten haben einen Dämpfer erhalten. Zugleich haben starke Einkaufsmanagerindizes in den USA die Wahrscheinlichkeit von Fed-Zinsschritten wieder nach oben getrieben. Eine Zinserhöhung im Oktober wird nun an den Märkten zu fast 70 Prozent eingepreist.

Der DAX verliert 0,6 Prozent auf 25.254 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,5 Prozent auf 6.270 Punkte nach unten. Am Devisenmarkt notiert der Euro nach der Korrektur am Vortag mit 1,1395 leicht erholt zum Dollar. Keine Rolle spielt ein besserer Ifo-Geschäftsklimaindex für September. Nach den besseren europäischen Einkaufsmanagerindizes vom Vortag sei das keine Überraschung, heisst es im Handel.

"Die Zinsen steigen wieder. Der Ausverkauf bei Renten geht weiter. Die Angst ist zurück." QC Partners macht mehrere Faktoren für den neuen Zinsanstieg aus. Zum einen zeigten neue Wirtschaftsdaten, dass die Volkswirtschaften weltweit bislang gut mit dem höheren Zinsniveau zurechtkommen. Zum anderen hätten die US-Überlegungen zu einem Exportstopp von Diesel global betrachtet neue Inflationssorgen hervorgerufen.

Die Blicke richten sich zudem auf das Gipfeltreffen der Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping. Es dürfte um den Konkflikt im Nahen Osten, Handelsfragen sowie KI-Regulierung gehen. US-Finanzminister Scott Bessent teilte bereits im Vorfeld mit, dass die USA und China ihre Zollpause bis Mitte Januar verlängern werden. Damit werden höhere Zölle vermieden, die im November hätten verhängt werden sollen, falls keine Einigung erzielt worden wäre. "Dies gibt uns mehr Zeit, um zu sehen, was wir an der Wirtschaftsfront erreichen können", sagte Bessent.

H&M zeigen sich mit Abschlägen von 3,1 Prozent. Die Ergebnisse für das 3. Quartal sind zwar über den Erwartungen ausgefallen. Bernstein weist allerdings darauf hin, dass dies auf Einmaleffekte zurückzuführen sei. Die bereinigte Marge habe dem Konsens entsprochen. "Der Ausblick für das 4. Quartal fällt vorsichtiger aus", so die Analysten weiter. Inditex steigen dagegen um 0,7 Prozent.

Nach dem Zwischenbericht geht es für Asos um 5,6 Prozent nach oben. Während das Bruttowarenvolumen (GMV) den Konsenserwartungen entspricht, wird beim bereinigten EBITDA nun ein Wert über dem Konsens erwartet. Beim bereinigten EBITDA wird nun prognostiziert, dass dieses in der oberen Hälfte der erwarteten Spanne von 150 bis 180 Millionen Pfund liegen wird. Der Konsens geht laut RBC von 159 Millionen aus. Im Gefolge ziehen Zalando um 0,6 Prozent an.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.270,28 -0,5 -29,54 6.299,82 8,3

Stoxx-50 5.332,60 -0,4 -20,07 5.352,67 8,4

DAX 25.254,17 -0,6 -156,46 25.410,63 3,1

MDAX 30.923,58 -0,9 -292,19 27.039,42 1,0

TecDAX 3.968,71 -1,1 -43,11 3.091,28 9,6

SDAX 18.207,00 -0,8 -138,72 13.062,07 6,0

FTSE 10.699,08 -0,1 -6,18 10.705,26 7,7

CAC 8.076,62 -0,6 -46,79 8.123,41 -0,9

SMI 13.876,72 -0,3 -45,00 13.921,72 4,6

ATX 6.929,79 +0,3 21,51 6.908,28 30,1

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:10 Uhr

EUR/USD 1,1395 +0,1 0,0015 1,1380 1,1399

EUR/JPY 180,28 +0,0 0,0500 180,23 180,3800

EUR/CHF 0,9421 +0,3 0,0030 0,9391 0,9394

EUR/GBP 0,86 +0,1 0,0007 0,8593 0,8592

USD/JPY 158,2 -0,1 -0,0900 158,29 158,2300

GBP/USD 1,3245 +0,1 0,0008 1,3237 1,3264

USD/CNY 6,7113 0,0 0,0002 6,7111 6,7108

USD/CNH 6,7128 +0,0 0,0021 6,7107 6,7119

AUS/USD 0,7041 +0,1 0,0005 0,7036 0,7044

Bitcoin/USD 84.507,06 +0,3 276,68 84.230,38 84.615,20

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 93,67 +1,6 1,51 92,16

Brent/ICE 104,25 +1,1 1,17 103,08

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.282,09 -0,1 -4,80 4.286,89

Silber 64,20 -0,4 -0,26 64,47

Platin 1.763,78 +0,8 13,76 1.750,02

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2026 04:17 ET (08:17 GMT)

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07.09.26 ASOS Equal Weight Barclays Capital
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