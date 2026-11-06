ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
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ASOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos nach Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr von 450 auf 490 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Händler habe größtenteils wie erwartet abgeschnitten, schrieb Adam Cochrane in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Briten hätten sich "vom Entlein zum Schwan" entwickelt. Die Ziele für das neue Geschäftsjahr dürften den Aktienkurs stützen./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Buy
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4.90 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.74 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.15 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASOS plc
|
06.10.26
|ASOS-Aktie stürzt ab: Mutmasslicher Hackerangriff erschüttert Online-Händler (AWP)
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06.10.26
|Asos investigating after app notification warned customers of ‘hack’ (Financial Times)
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30.09.26
|ASOS-Aktie: Was Analysten von ASOS erwarten (finanzen.net)
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24.09.26
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Asos nach Zwischenbericht sehr fest (Dow Jones)
|
31.08.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der ASOS-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.05.26
|Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ASOS-Aktie angepasst (finanzen.net)
Analysen zu ASOS plc
|10:35
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:35
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ASOS plc
|4.49
|-0.20%
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