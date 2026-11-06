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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254

4.47
CHF
-0.02
CHF
-0.45 %
11:33:27
BRXC
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06.11.2026 10:35:07

ASOS Buy

ASOS
4.48 CHF -0.22%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos nach Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr von 450 auf 490 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Händler habe größtenteils wie erwartet abgeschnitten, schrieb Adam Cochrane in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Briten hätten sich "vom Entlein zum Schwan" entwickelt. Die Ziele für das neue Geschäftsjahr dürften den Aktienkurs stützen./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ASOS plc Buy
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
4.90 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4.74 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4.15 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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ASOS plc 4.49 -0.20% ASOS plc