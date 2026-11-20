AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
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AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Auto1 von 31 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Quartalszahlen des Online-Gebrauchtwagenhändlers senkte Giles Thorne am Freitag seine bereinigten operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die Jahre bis 2028 um durchschnittlich 14 Prozent. Zudem passte er den risikofreien Zinssatz an die aktuellen Marktbedingungen an./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14.52 €
|
Abst. Kursziel*:
92.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
101.44%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
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