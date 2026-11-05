ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
4.54CHF
-0.11CHF
-2.39 %
16:00:10
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.11.2026 13:38:21
ASOS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Asos nach Jahreszahlen von 370 auf 430 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem ermutigenden Start des britischen Modehändlers in das neue Geschäftsjahr 2026/27. Asos trete nun in eine neue strategische Phase ein./ck/rob/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Neutral
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4.30 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4.97 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4.20 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ASOS plc
|
06.10.26
|ASOS-Aktie stürzt ab: Mutmasslicher Hackerangriff erschüttert Online-Händler (AWP)
|
06.10.26
|Asos investigating after app notification warned customers of ‘hack’ (Financial Times)
|
30.09.26
|ASOS-Aktie: Was Analysten von ASOS erwarten (finanzen.net)
|
24.09.26
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Asos nach Zwischenbericht sehr fest (Dow Jones)
|
31.08.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der ASOS-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.05.26
|Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ASOS-Aktie angepasst (finanzen.net)
Analysen zu ASOS plc
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:57
|ASOS Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:57
|ASOS Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:57
|ASOS Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ASOS plc
|4.56
|-2.09%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:48
|
JP Morgan Chase & Co.
E.ON Overweight
|14:47
|
Barclays Capital
Wolters Kluwer Overweight
|14:44
|
UBS AG
Schneider Electric Buy
|14:42
|
DZ BANK
McDonald's Kaufen
|14:33
|
Jefferies & Company Inc.
AstraZeneca Buy
|14:30
|
UBS AG
Siemens Energy Buy
|14:28
|
Jefferies & Company Inc.
McDonald's Buy