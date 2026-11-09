ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
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09.11.2026 11:23:25
ASOS Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Asos von 450 auf 460 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Richard Chamberlain hob in seiner am Montag vorliegenden Branchenanalyse margenbedingt seine Schätzungen für den britischen Online-Händler im Geschäftsjahr 2027 an./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 18:26 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Sector Perform
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
4.60 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
4.84 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
4.21 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ASOS plc
|
06.10.26
|ASOS-Aktie stürzt ab: Mutmasslicher Hackerangriff erschüttert Online-Händler (AWP)
|
06.10.26
|Asos investigating after app notification warned customers of ‘hack’ (Financial Times)
|
30.09.26
|ASOS-Aktie: Was Analysten von ASOS erwarten (finanzen.net)
|
24.09.26
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Asos nach Zwischenbericht sehr fest (Dow Jones)
|
31.08.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der ASOS-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.05.26
|Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ASOS-Aktie angepasst (finanzen.net)
Analysen zu ASOS plc
|11:23
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:23
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:23
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ASOS plc
|4.53
|-0.13%
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