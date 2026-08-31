ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Zukunft der ASOS-Aktie ein
Die ASOS-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der ASOS-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 5,000 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 0,81 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der ASOS-Aktie von 4,190 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|6,00 GBP
|43,20
|27.08.2026
|RBC Capital Markets
|4,00 GBP
|-4,53
|05.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|RBC Capital Markets
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|Deutsche Bank AG
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