ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
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30.09.2026 13:42:03
ASOS Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Asos von 420 auf 450 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Olivia Venancio passte ihre Schätzungen am Dienstag an die letzten Signale vor dem Quartalsbericht an. Die von ihr ausgewerteten Kreditkartendaten deuteten darauf hin, dass die Dynamik vom Juli im August angehalten habe./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 20:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Equal Weight
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
4.50 £
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
5.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
5.01 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Olivia Venancio
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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