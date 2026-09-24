ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
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24.09.2026 12:07:39
ASOS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Asos von 330 auf 370 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussagen für das Geschäftsjahr 2026 seien solide ausgefallen, schrieb Georgina Johanan am Donnerstag. Der nach oben hin eingeengte operative Ergebnisausblick (Ebitda) sende ermutigende Signale./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Neutral
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3.70 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
5.32 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4.73 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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