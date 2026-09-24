ASOS 5.12 CHF 9.14% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Asos von 330 auf 370 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussagen für das Geschäftsjahr 2026 seien solide ausgefallen, schrieb Georgina Johanan am Donnerstag. Der nach oben hin eingeengte operative Ergebnisausblick (Ebitda) sende ermutigende Signale./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:10 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.