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ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254

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24.09.2026 12:07:39

ASOS Neutral

ASOS
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Asos von 330 auf 370 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussagen für das Geschäftsjahr 2026 seien solide ausgefallen, schrieb Georgina Johanan am Donnerstag. Der nach oben hin eingeengte operative Ergebnisausblick (Ebitda) sende ermutigende Signale./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:10 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ASOS plc Neutral
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ASOS plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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12:09 ASOS Buy Deutsche Bank AG
12:08 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
12:07 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:08 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 ASOS Equal Weight Barclays Capital
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