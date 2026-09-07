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ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254

5.53
CHF
0.08
CHF
1.52 %
09:08:13
BRXC
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28.09.2026 07:44:28

ASOS Sector Perform

ASOS
5.53 CHF 1.52%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Asos von 400 auf 450 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain hob seine operativen Ergebnisschätzungen für die Briten für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 um drei bis vier Prozent, wie er in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 18:18 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ASOS plc Sector Perform
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
4.50 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
5.69 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
5.08 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASOS plc

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ASOS plc 5.45 4.31% ASOS plc