ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

859.13
CHF
6.50
CHF
0.76 %
11:08:51
BRXC
17.12.2025 09:06:29

ASML NV Equal Weight

ASML NV
858.90 CHF 0.74%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 900 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Lithografiespezialist sehe Berichte über eine Gefahr für seinen Technologievorsprung gelassen, bleibe aber achtsam, schrieb Simon Coles am Dienstagabend nach einer Roadshow und einer Konferenz. Im Fokus stehe die neue, High-NA-Generation der EUV-Lithografie-Maschinen. Hier betone ASML den Kostenvorteil für die Chipkunden. Intel bleibe größter Abnehmer./ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 19:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Equal Weight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
900.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
916.90 € 		Abst. Kursziel*:
-1.84%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
917.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.94%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse