LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 900 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Lithografiespezialist sehe Berichte über eine Gefahr für seinen Technologievorsprung gelassen, bleibe aber achtsam, schrieb Simon Coles am Dienstagabend nach einer Roadshow und einer Konferenz. Im Fokus stehe die neue, High-NA-Generation der EUV-Lithografie-Maschinen. Hier betone ASML den Kostenvorteil für die Chipkunden. Intel bleibe größter Abnehmer./ag/jha/;