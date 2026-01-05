Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'178 -0.7%  SPI 18'145 -0.4%  Dow 48'382 0.7%  DAX 24'759 0.9%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 5'901 0.9%  Gold 4'431.2 2.3%  Bitcoin 73'495 1.4%  Dollar 0.7950 0.3%  Öl 60.0 -1.4% 
ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

946.88
CHF
91.31
CHF
10.67 %
09:58:23
BRXC
05.01.2026 07:41:05

ASML NV Outperform

ASML NV
946.88 CHF 10.67%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ASML von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 800 auf 1300 Euro angehoben. Der Anlagenbauer für die Chipindustrie ist für 2026 der europäische Halbleiter-Branchenfavorit von Analyst David Dai, wie er in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung schrieb. Der Maschinenbauer profitiere vom Superzyklus bei DRAM-Speichern - die drei größten Hersteller bauten ihre Produktionskapazitäten deutlich aus. Ein weiterer Treiber sei die Nachfrage nach Logik-Computerchips; hier baue etwa der Auftragsfertiger TSMC die Kapazitäten aus, um die KI-Nachfrage zu bedienen./mis/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 21:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Outperform
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1’300.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
976.00 € 		Abst. Kursziel*:
33.20%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
1’018.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.65%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse