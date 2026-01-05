ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ASML von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 800 auf 1300 Euro angehoben. Der Anlagenbauer für die Chipindustrie ist für 2026 der europäische Halbleiter-Branchenfavorit von Analyst David Dai, wie er in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung schrieb. Der Maschinenbauer profitiere vom Superzyklus bei DRAM-Speichern - die drei größten Hersteller bauten ihre Produktionskapazitäten deutlich aus. Ein weiterer Treiber sei die Nachfrage nach Logik-Computerchips; hier baue etwa der Auftragsfertiger TSMC die Kapazitäten aus, um die KI-Nachfrage zu bedienen./mis/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
ASML NV
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
1’300.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
976.00 €
Abst. Kursziel*:
33.20%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
1’018.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
27.65%
Analyst Name::
David Dai
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
09:28
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
09:28