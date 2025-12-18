Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’051 0.2%  SPI 17’932 0.2%  Dow 47’886 -0.5%  DAX 24’016 0.2%  Euro 0.9318 -0.2%  EStoxx50 5’703 0.4%  Gold 4’322 -0.4%  Bitcoin 69’350 1.3%  Dollar 0.7949 -0.1%  Öl 59.6 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Top News
Analyse: Bernstein Research bewertet Nestlé-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse
Analyse: Market-Perform-Bewertung für Henkel vz-Aktie von Bernstein Research
Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Suche...
Plus500 Depot

ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

808.27
CHF
-20.76
CHF
-2.50 %
09:00:14
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.12.2025 12:03:29

ASML NV Market-Perform

ASML NV
808.27 CHF -2.50%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Die Nachricht von der Entwicklung eines EUV-Lithografie-Prototypen in China zu Beginn des Jahres 2025 sei überwiegend negativ für den Weltmarktführer ASML, schrieb Qingyuan Lin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis der Aktie dürfte mit dem Verlust des bisherigen Monopols unter Druck kommen, angesichts des frühen Stadiums der Entwicklung sei der Einfluss aber noch begrenzt. Andererseits böte sich den Niederländern die Chance auf einen steigenden Absatz in China, sollten die USA nun ihre Exportbeschränkungen lockern./tav/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:04 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf ASML NV

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender ASML NV-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: ASML NV Market-Perform
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
800.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
881.90 € 		Abst. Kursziel*:
-9.29%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
881.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.29%
Analyst Name::
Qingyuan Lin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten