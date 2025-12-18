NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Die Nachricht von der Entwicklung eines EUV-Lithografie-Prototypen in China zu Beginn des Jahres 2025 sei überwiegend negativ für den Weltmarktführer ASML, schrieb Qingyuan Lin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis der Aktie dürfte mit dem Verlust des bisherigen Monopols unter Druck kommen, angesichts des frühen Stadiums der Entwicklung sei der Einfluss aber noch begrenzt. Andererseits böte sich den Niederländern die Chance auf einen steigenden Absatz in China, sollten die USA nun ihre Exportbeschränkungen lockern./tav/edh;