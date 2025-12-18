ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ASML NV Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Die Nachricht von der Entwicklung eines EUV-Lithografie-Prototypen in China zu Beginn des Jahres 2025 sei überwiegend negativ für den Weltmarktführer ASML, schrieb Qingyuan Lin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis der Aktie dürfte mit dem Verlust des bisherigen Monopols unter Druck kommen, angesichts des frühen Stadiums der Entwicklung sei der Einfluss aber noch begrenzt. Andererseits böte sich den Niederländern die Chance auf einen steigenden Absatz in China, sollten die USA nun ihre Exportbeschränkungen lockern./tav/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Market-Perform
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
800.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
881.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.29%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
881.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.29%
|
Analyst Name::
Qingyuan Lin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX-Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 mittags steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 startet in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
17.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
17.12.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
17.12.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.ch)
|
17.12.25
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)