11.12.2025 10:28:05

ASML NV Buy

ASML NV
881.40 CHF -0.76%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1030 Euro auf "Buy" belassen. Francois-Xavier Bouvignies beantwortete am Mittwochabend die Frage, warum eine hohe Numerische Apertur - ein Maß für die Fähigkeit eines optischen Systems, Licht zu sammeln und zu fokussieren - das operative Geschäft des Herstellers von Lithografiesystemen für die Chipbranche stützen dürfte. Systeme mit hoher NA dürften bis Ende der Dekade bis 20 Prozent des entsprechenden Absatzes der Niederländer ausmachen. Bouvignies rechnet vor allem mit positiven Auswirkungen auf die Unternehmensbewertung./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

