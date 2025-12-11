Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ASML NV Aktie

888.59
CHF
0.40
CHF
0.04 %
13:52:21
BRXC
11.12.2025 14:18:53

ASML NV Market-Perform

ASML NV
888.59 CHF 0.04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. David Dai wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie japanische und europäische Import-Zahlen für Chipindustrie-Ausrüstungen aus Taiwan aus. Im November seien diese auf globaler Ebene im Vorjahresvergleich stark gestiegen./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 12:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Market-Perform
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
800.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
949.10 € 		Abst. Kursziel*:
-15.71%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
947.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-15.56%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ASML NV

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:18 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
10:28 ASML NV Buy UBS AG
10.12.25 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
01.12.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
