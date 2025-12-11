ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
888.59CHF
0.40CHF
0.04 %
13:52:21
BRXC
11.12.2025 14:18:53
ASML NV Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. David Dai wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie japanische und europäische Import-Zahlen für Chipindustrie-Ausrüstungen aus Taiwan aus. Im November seien diese auf globaler Ebene im Vorjahresvergleich stark gestiegen./tih/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 12:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
