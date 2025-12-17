NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. David Dai hält in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Medienbericht, wonach China eine eigene Lithographieanlage zur Herstellung fortschrittlicher Computerchips gebaut habe, für realistisch. Das dürfte durch einen Nachbau von ASML-Anlagen und dem Kauf kritischer Teile in Übersee gelungen sein. Der Durchbruch komme eher, als viele am Markt wohl erwartet hätten. Die Frage sei jetzt nicht mehr, ob China EUV-Lithographie-Systeme bauen könne, sondern wann das Land sie richtig zum Laufen bekomme./mis/zb;