ASML NV 1433.65 CHF 2.74% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 1600 auf 1770 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval passte seine Schätzungen für Europas Chipbranche am Mittwochabend an zuletzt positive Nachrichten hinsichtlich KI-Akzeptanz und Nachfrage an./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.