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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

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11.06.2026 11:03:49

ASML NV Buy

ASML NV
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 1600 auf 1770 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval passte seine Schätzungen für Europas Chipbranche am Mittwochabend an zuletzt positive Nachrichten hinsichtlich KI-Akzeptanz und Nachfrage an./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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13.52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’556.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.75%
Analyst Name::
Alexander Duval 		KGV*:
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11:03 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.06.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.06.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
25.05.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
21.05.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
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