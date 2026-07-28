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Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061

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Gewinnziel angehoben 28.07.2026 14:20:00

Sherwin-Williams steigert Umsatz und Gewinn - Aktie springt an

Sherwin-Williams steigert Umsatz und Gewinn - Aktie springt an

Der US-Lack- und Farbenhersteller Sherwin-Williams hat im zweiten Quartal trotz weltweiter Konjunkturunsicherheiten und einer Nachfrageschwäche zugelegt.

Sherwin-Williams
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Für das Gesamtjahr wurde das Unternehmen zuversichtlicher und hob sein Gewinnziel an. Die Investitionen in das Wachstum sowie der Fokus auf Neukunden und Marktanteil wirkten, erläuterte Unternehmenschefin Heidi Petz bei Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag laut Mitteilung. Die im Dow Jones Industrial notierte Sherwin-Williams-Aktie legte im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 6,70 Prozent auf 349,20 US-Dollar zu.

Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz des Konzerns im Jahresvergleich vor allem dank Preiserhöhungen um 7,5 Prozent auf 6,79 Milliarden US-Dollar. Der für Analysten wichtige bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich um 9,5 Prozent auf 3,70 Dollar. Mit beiden Kennziffern übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich stieg der Gewinn um fast 12 Prozent auf knapp 844 Millionen Dollar.

Für das laufende Jahr peilt der Farbenproduzent nun ein bereinigtes Ergebnis von 11,80 bis 12,20 Dollar je Anteilsschein an, nach 11,43 Dollar im Vorjahr. Zuvor hatte der Konzern jeweils 30 Cent weniger eingeplant. Der Umsatz soll weiterhin im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Im dritten Quartal soll der Erlös im gleichen Tempo zulegen.

/mne/nas/mis

CLEVELAND (awp international)

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