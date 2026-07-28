Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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28.07.2026 14:20:00
Sherwin-Williams steigert Umsatz und Gewinn - Aktie springt an
Der US-Lack- und Farbenhersteller Sherwin-Williams hat im zweiten Quartal trotz weltweiter Konjunkturunsicherheiten und einer Nachfrageschwäche zugelegt.
Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz des Konzerns im Jahresvergleich vor allem dank Preiserhöhungen um 7,5 Prozent auf 6,79 Milliarden US-Dollar. Der für Analysten wichtige bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich um 9,5 Prozent auf 3,70 Dollar. Mit beiden Kennziffern übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich stieg der Gewinn um fast 12 Prozent auf knapp 844 Millionen Dollar.
Für das laufende Jahr peilt der Farbenproduzent nun ein bereinigtes Ergebnis von 11,80 bis 12,20 Dollar je Anteilsschein an, nach 11,43 Dollar im Vorjahr. Zuvor hatte der Konzern jeweils 30 Cent weniger eingeplant. Der Umsatz soll weiterhin im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Im dritten Quartal soll der Erlös im gleichen Tempo zulegen.
/mne/nas/mis
CLEVELAND (awp international)
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