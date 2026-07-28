Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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28.07.2026 12:26:14
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag stärker
So bewegt sich der Euro STOXX 50 heute.
Um 12:09 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.21 Prozent höher bei 6’295.21 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5.384 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.239 Prozent auf 6’297.20 Punkte an der Kurstafel, nach 6’282.21 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’283.34 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’316.28 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6’221.55 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 5’836.10 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 28.07.2025, bei 5’337.58 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.60 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6’431.42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern markiert.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 4.23 Prozent auf 1’095.00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3.46 Prozent auf 46.89 EUR), BMW (+ 3.27 Prozent auf 59.36 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2.69 Prozent auf 72.64 EUR) und SAP SE (+ 1.94 Prozent auf 154.22 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Infineon (-2.88 Prozent auf 59.72 EUR), Siemens Energy (-2.32 Prozent auf 144.94 EUR), Eni (-1.34 Prozent auf 22.14 EUR), Bayer (-0.64 Prozent auf 46.93 EUR) und Siemens (-0.53 Prozent auf 271.30 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’867’119 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 602.408 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.94 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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