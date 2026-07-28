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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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Zahlen im Fokus 28.07.2026 21:32:00

Ausblick: Meta Platforms präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausblick: Meta Platforms präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mit diesen Ergebnissen rechnen Analysten für die kommende Meta Platforms-Bilanz.

Meta Platforms
490.48 CHF -1.60%
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Meta Platforms wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 48 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 7,19 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms 7,14 USD je Aktie erwirtschaftet.

51 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 60,22 Milliarden USD - das würde einem Zuwachs von 26,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 47,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 64 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 32,93 USD, gegenüber 23,49 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 64 Analysten im Durchschnitt 253,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 200,97 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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