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STOXX 50-Kursentwicklung 28.07.2026 12:26:14

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen

Der STOXX 50 entwickelt sich heute positiv.

ABB
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Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.27 Prozent höher bei 5’435.57 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.194 Prozent auf 5’431.34 Punkte an der Kurstafel, nach 5’420.84 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5’418.17 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’442.10 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 5’342.32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5’026.33 Punkte. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, bei 4’512.46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 9.65 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’489.89 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Unilever (+ 6.76 Prozent auf 49.40 GBP), Rheinmetall (+ 4.23 Prozent auf 1’095.00 EUR), RELX (+ 3.39 Prozent auf 27.73 GBP), BAT (+ 2.17 Prozent auf 46.66 GBP) und SAP SE (+ 1.94 Prozent auf 154.22 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-2.32 Prozent auf 144.94 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.94 Prozent auf 78.26 CHF), AstraZeneca (-0.73 Prozent auf 127.94 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.55 Prozent auf 32.59 GBP) und Siemens (-0.53 Prozent auf 271.30 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 3’648’554 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 602.408 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 5 -54.32 134029532
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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