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arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176

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10:21:53
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09.10.2026 08:16:13

arGEN-X Outperform

arGEN-X
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Argenx von 986 auf 955 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Flop einer Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Efgartigimod Sc zur Behandlung des Sjögren-Syndroms ändert nichts an der optimistischen Einschätzung des Pharmakonzerns durch Justin Smith. Das schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er passte das Kursziel zwar an das Scheitern der Studie an, sieht aber keinen Grund für Zweifel an der Medikamenten-Pipeline des Unternehmens./mis/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Outperform
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
955.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
695.20 € 		Abst. Kursziel*:
37.37%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
742.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.57%
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
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