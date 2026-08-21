CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die ArcelorMittal-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ArcelorMittal-Aktie bei 28.18 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das ArcelorMittal-Papier investiert hätte, hätte er nun 354.925 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 21’707.19 EUR, da sich der Wert eines ArcelorMittal-Papiers am 20.08.2026 auf 61.16 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 117.07 Prozent.

Der Marktwert von ArcelorMittal betrug jüngst 46.93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch