Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.01.2026 14:09:12
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Ankündigung der Partnerschaft mit Googles KI Gemini auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Der Deal sei gut für Apple, weil dadurch neue KI-Features möglich würden, schrieb Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:53 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 305.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 260.25
|
Abst. Kursziel*:
17.20%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 260.23
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.21%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.
|
12.01.26
|Apple-KI-Deal bringt Alphabet über 4 Billionen USD Börsenwert (AWP)
|
12.01.26
|Apple Aktie News: Apple schiebt sich am Montagabend vor (finanzen.ch)
|
12.01.26