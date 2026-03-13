Schwache Performance in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Minus

Am Freitag fiel der Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0.26 Prozent auf 46’558.47 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.654 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 47’242.52 Zählern und damit 1.21 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (46’677.85 Punkte).

Der Dow Jones verzeichnete bei 47’123.99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 46’494.63 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1.72 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.02.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49’500.93 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 48’458.05 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 40’813.57 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 3.77 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50’512.79 Punkten. Bei 46’494.63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 2.51 Prozent auf 209.89 USD), UnitedHealth (+ 1.82 Prozent auf 282.09 USD), Verizon (+ 1.48 Prozent auf 51.38 USD), 3M (+ 1.25 Prozent auf 150.96 USD) und Walmart (+ 0.95 Prozent auf 126.52 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Salesforce (-3.24 Prozent auf 192.83 USD), Apple (-2.21 Prozent auf 250.12 USD), NVIDIA (-1.58 Prozent auf 180.25 USD), Microsoft (-1.57 Prozent auf 395.55 USD) und Caterpillar (-0.96 Prozent auf 693.99 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37’384’469 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.886 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 10.32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch