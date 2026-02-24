Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
89.00CHF
-1.50CHF
-1.66 %
17:30:00
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
25.02.2026 19:38:54
Volkswagen (VW) vz Neutral
Volkswagen
91.32 CHF -1.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volkswagen von 106 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen für VW und den Sportwagenbauer Porsche AG vor den Jahresbilanzen Mitte März an. Die China-Schwäche bleibe der größte Belastungsfaktor. Ausgabendisziplin stütze aber den Free Cashflow./ag/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
99.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
100.15 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.15%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
100.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.15%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
17:58
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17:58
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
17:58